99б Помогите сделать пример с дробями по действиям (10 4/10 : 5 - 6,125 * 2/25 + 3/16 * 0,16) * 5/17
Математика
99б Помогите сделать пример с дробями по действиям (10 4/10 : 5 - 6,125 * 2/25 + 3/16 * 0,16) * 5/17
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 104/10 : 5 = 104/50 = 52/25 2) 6.125 * 2/25 = 6.125 * 0.04 = 0.245 3) 3/16 * 0.16 = 3/16 * 4/25 = 12/400 = 3/100 4) 52/25 - 0.245 = 0.208 - 0.245 = -0.037 5)-0.037 + 3/100 = -0.037 + 0.03 =-0.034 6)-0.034 * 5/17 = -17/500 * 5/17 = -1/100
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