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Який матеріал був найпоширінишим у дворічі
История
Який матеріал був найпоширінишим у дворічі
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Залізо, мідь, Алюміній.
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