Х+3*25=87; 555÷5-х=74 3*(35*x)=63 решите уровнение заранее спасибо:-)
Математика
Х+3*25=87; 555÷5-х=74 3*(35*x)=63 решите уровнение заранее спасибо:-)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X + 3 * 25 = 87 x + 75 = 87 x = 12 555 : 5 - x = 74 111 - x = 74 -x = -37 x = 37 3* (35* x) = 63 3 * 35x = 63 35x = 21 x = 0,6
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