Первый десант строителей прибыл в казахскую степь 12 января 1955 года. МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ разбор имени числительного!! надо сделать! !! пожалуйста

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Первый десант строителей прибыл в казахскую степь 12 января 1955 года. МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ разбор имени числительного!! надо сделать! !! пожалуйста

Автор: Гость