Первый десант строителей прибыл в казахскую степь 12 января 1955 года. МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ разбор имени числительного!! надо сделать! !! пожалуйста
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Первый десант строителей прибыл в казахскую степь 12 января 1955 года. МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ разбор имени числительного!! надо сделать! !! пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Двенадцатого: род. падеж, ед. ч. Средний род, простое, порядковое. 1955: род. падеж, ед. ч, составное, порядковое
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