Докажите что герой стихотворения ,,Тучи" испытывает переживание. ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ

Гость: Гость:

Герой в стихотворении ощущает злость и переживание, во многом контексте говорится про оковы, которые его держат. Однако если понять, что же происходит с его собственной жизнью, поэт не в состоянии, то поведению туч он находит вполне разумное и очень поэтическое объяснение, в этом и заключается переживание героя. Тучи, они свободны, не нуждаются в законах человечества, «Нет у вас родины, нет вам изгнания», этим поет показует, что он завидует им.