Докажите что герой стихотворения ,,Тучи" испытывает переживание. ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ

Литература
Докажите что герой стихотворения ,,Тучи" испытывает переживание. ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Герой в стихотворении ощущает злость и переживание, во многом контексте говорится про оковы, которые его держат. Однако если понять, что же происходит с его собственной жизнью, поэт не в состоянии, то поведению туч он находит вполне разумное и очень поэтическое объяснение, в этом и заключается переживание героя. Тучи, они свободны, не нуждаются в законах человечества,  «Нет у вас родины, нет вам изгнания», этим поет показует, что он завидует им.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Какое практическое значение имеет измерение атмосферного давления
Ответить
Английский язык
Сообщение о панде (можно на английском языке) 10-11 предложений. Где живут ? Что едят? Почему они в опасности? ( почему вымирают) Что можно...
Ответить
Русский язык
Первый десант строителей прибыл в казахскую степь 12 января 1955 года. МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ разбор имени числительного!! надо сделать! !! пожалуйста
Ответить
Алгебра
Найдите стороны равнобедренного треугольника, если его периметр равен 95 см, а осн??вание в 3 раза больше боковой стороны.
Ответить
Алгебра
X-4=2x+4 x+3 x-3 уравнение дробное помогите решить
Ответить