А)(х+155)-35=145 б)168-(98+z)=65 в)(853+у)-53=900 г)(с=275)-275=384

Математика
А)(х+155)-35=145 б)168-(98+z)=65 в)(853+у)-53=900 г)(с=275)-275=384
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А)x+155-35=145 x=145-155+35 x=25 б)168-(98+z)=65 168-98-z=65 z=168-98-65 z=5 в)853+y-53=900 y=900-853+53 y=100 г)c+275-275=384 c=384
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