Опишите приключение руслана из поэмы Руслан и Людмила

Гость: Гость:

Руслан женится на Людмиле. Людмилу крадет злой колдун. Царь (отец Людмилы) даёт приказ, что поедут четыре рыцаря. Кто найдёт его дочь тот станет её мужем. Они поехали. По дороге Руслан встречает своего противника и происходит битва. Колдун узнаёт об этом. Он послал свою сестру (колдунью) на разрушение плана. Когда Руслан ехал по лесу, то увидел маленькую пещерку и зашёл в неё. Там оказался добрый дедушка. Он все рассказал Руслану. И Руслан дальше поехал на поиски Людмилы. Колдунья увидела другого рыцаря (соперника Руслана) и сказала ему, что пусть он езжать домой, а потом у Руслана он украдёт Людмилу. Он так и сделал. Руслан попал в другой лес. Там его одурманила Колдунья, но Руслан выбрался. Другой рыцарь (соперник Руслана) Нашёл себе жену. Руслан нашёл Людмилу, но была битва между ним и колдуном. Руслан победил. Он поехал домой, но там его ночью убили. Это был его соперник. Он забрал Людмилу. Он уехал к царю. Пришёл тот же дедушка, и спас Руслана. Он дал ему кольцо. Когда соперник приехал к царю, то он не смог вывести Людмилу из сна, но приехал Руслан, и спас Людмилу. И они поженились.