Два кути трапеції дорівнюють 32° і 143°.Знайдіть два інших її кути
Математика
Два кути трапеції дорівнюють 32° і 143°.Знайдіть два інших її кути
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
32+143=175 360-175=185 185:2=92,5~93;92
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