Образ Герасима найти средства выразительности

Гость: Гость:

Герасим — глухонемой дворник старой московской барыни. Это очень высокий, под два метра, молодой че­ловек, взятый барыней из деревни. Мы видим, как трудно привыкает Герасим к городу, какой скучной и никчемной кажется ему его новая работа. Совсем дру­гое дело в деревне. Там он привык к тяжелому, кресть­янскому труду, ценил этот труд и уважал его. Но как бы ни относился Герасим к своим новым обязанностям, выполнял он их аккуратно и тщатель­но, «на дворе у него никогда ни щепок не валялось, ни сору; застрянет ли в грязную пору где-нибудь с бочкой отданная под его начальство разбитая кляча-водовозка, он только двинет плечом — и не только те­легу, самое лошадь спихнет с места…» Трудно было найти сторожа лучше, чем Герасим. Могучий рост его и недюжинная сила отпугивали любого вора. А после случая, когда двоих смельчаков-воров Герасим стук­нул лбами друг о дружку, двор, где служил этот чело­век, и вовсе обходили. Однако Герасим не только хо­рошо знал свои обязанности и честно их исполнял, но и оберегал свои права — на его место за столом ни­кто не смел садиться. Угрюмый с виду, замкнутый, Герасим душою лас­ков и добр. Влюбленный в Татьяну, он всячески стара­ется обратить на себя ее внимание: то подарок ей сде­лает, то расчистит перед ней дорогу, то просто мило ей улыбнется. Особенно ярко эти качества Герасима проявились в его отношении к бедному щенку. Герасим сам не мо­жет говорить, поэтому с Муму ему намного проще, чем с людьми, — здесь запросто можно обходиться без слов. Кроме того, животное никогда не обманет и не предаст. Расстаться с любимым другом — решение, продиктованное отчаянием и безысходностью. Утратив Муму, Герасим покидает деспотичную хозяйку, протестуя тем самым против жестокости и самодурства. Он, как под­невольная птица, вырвавшаяся наконец-то на волю. Мне Герасим очень нравится, не может не вызвать симпатии. Этот высокого роста, мужественный, редко улыбающийся человек на самом деле очень добрый и ласковый. И очень хочется верить, что если бы автор продолжил свой рассказ, то Герасим там обрел бы на­конец свое счастье.