Помогите пожалуйста решить систему уравнений: x+y=6 и х^2-3y=10

Алгебра
Помогите пожалуйста решить систему уравнений: x+y=6 и х^2-3y=10
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