Совенок отправился в прошлое в то время когда люди не умели складывать и даже не з??али цифр. помоги совенку объяснить местным жителям что сумма чисел 2 и 3 равна 5

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Совенок отправился в прошлое в то время когда люди не умели складывать и даже не з??али цифр. помоги совенку объяснить местным жителям что сумма чисел 2 и 3 равна 5

Автор: Гость