Африка соединяется с Евразией с помощью: А) Гибралтарского полуострова Б) Суэцкого перешейка В) Эфиопской пересыпи Г) Красноморского рифа Какое море омывает северную часть Африки? А) Черное Б) Средиземное В) Белое Г)...
География
Африка соединяется с Евразией с помощью: А) Гибралтарского полуострова Б) Суэцкого перешейка В) Эфиопской пересыпи Г) Красноморского рифа Какое море омывает северную часть Африки? А) Черное Б) Средиземное В) Белое Г) Аравийское
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