Огород .площадь которого равна 9000м2.одна бригада пропалывает за 15 дней.другая -за 30 дней.За сколько дней.работая вместе.две бригады прополят этот огород?
Математика
Огород .площадь которого равна 9000м2.одна бригада пропалывает за 15 дней.другая -за 30 дней.За сколько дней.работая вместе.две бригады прополят этот огород?
Ответ(ы):
Гость:
9000:15=600м2 за1день одна бригада 9000:30=300м2 за 1 день вторая бригада 300+600=900 2бригады за 1день 9000:900=10дней вместе
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