Огород .площадь которого равна 9000м2.одна бригада пропалывает за 15 дней.другая -за 30 дней.За сколько дней.работая вместе.две бригады прополят этот огород?

Математика

Огород .площадь которого равна 9000м2.одна бригада пропалывает за 15 дней.другая -за 30 дней.За сколько дней.работая вместе.две бригады прополят этот огород?

Автор: Гость