Запиши слова разных частей речи для рассказа весело зимой.и с этими словами запиш?? 2 предложения.

Гость: Гость:

Вот и настала зима!!! Все мамы говорят одевайтесь детки теплее и гулять они тепло одеваются и бегом на улицу! Когда я выхожу на улицу,то вижу,что все дети ищут себе забаву.После школы, дети любят пойти покататься на горку. Вот весело на горке с друзьями! А ещё мы любим ходить на каток. Там катаются на коньках по льду. А ещё я люблю лепить снеговика, это очень забавно и интересно! Вот как я люблю зиму! выберешь нормально предложение окей