Al -gt; alcl3 -gt; al(oh)3 -gt; naalo2
Химия
Al -gt; alcl3 -gt; al(oh)3 -gt; naalo2
Ответ(ы):
Гость:
2Al+3Cl2=2AlCl3AlCl3+3NaOH=3NaCl+Al(OH)3Al(OH)3+NaOH=NaAlO2+2H2O
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