Образ Светланы в балладе Жуковского.

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Светлана — героиня баллады, написанной, как и другая баллада Жуковского, «Людмила» , на тему «образцовой» баллады немецкого поэта Г. -А. Бюргера «Ленора» , — возвращение жениха-мертвеца за своей невестой и их путь к гробу. «Светлана» — попытка создания идеального национального характера, «русской души» , какой ее видел и понимал поэт. Отличительные черты этого характера-души — чистота, кротость, покорность Провидению, верность, нежность и светлая грусть. Для изображения своей героини поэт использовал фольклорные краски, стилизуя ее - в сентиментальном ключе — под девушку из народной песни или сказки.