Какое число должно быть между √7;√8
Математика
Какое число должно быть между √7;√8
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
√7=2,645 √8=2,82 Между ними число 2,7
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