Протокол Internet для последовательных линий обозначается 1) DNS 2) SLIP 3) BBS 4) PPP 5) HTML В каких сетях для именования ЭВМ используется Служба Доменных Имен? 1) В глобальных сетях 2) В региональных сетях 3) В лока...

Информатика

Протокол Internet для последовательных линий обозначается 1) DNS 2) SLIP 3) BBS 4) PPP 5) HTML В каких сетях для именования ЭВМ используется Служба Доменных Имен? 1) В глобальных сетях 2) В региональных сетях 3) В локальных сетях 4) В корпоративных сетях 5) В канальных сетях Мосты и коммутаторы связывают две сети или два сегмента локальной сети 1) на физическом уровне 2) на сетевом уровне 3) на более высоком уровне 4) на канальном уровне 5) на цифровом уровне

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