Сөздері дұрыс орналастырып сөйлемдер құраңдар ішілген тамақтан босайды асқазан ??амасында 4 сағат
Қазақ тiлi
Сөздері дұрыс орналастырып сөйлемдер құраңдар ішілген тамақтан босайды асқазан ??амасында 4 сағат
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Гость:
Асқазан ішілген тамақтан шамасында 4 сағатта босайды
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