Образ жизни(обязательно)Ядовитых змей

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Среди змей встречаются как ядовитые, так и неядовитые виды. Питоны, удавы и многие ужеобразные не имеют ядовитых желез и, поймав добычу, душат ее кольцами тела. У ядовитых змей в верхней челюсти имеется пара ядовитых зубов, связанных с ядовитой железой. У большинства из них ядовитые зубы расположены на переднем крае верхних челюстей и только у некоторых ужеобразных они находятся в глубине рта и отделены от других зубов небольшим промежутком. Питаются змеи мелкими млекопитающими, ящерицами, лягушками, птицами, их яйцами, рыбой, насекомыми и другими беспозвоночными. Добычу заглатывают живой, либо предварительно удушенной или убитой ядом. Некоторые змеи питаются только одним видом корма. Например, стрела-змея питается исключительно ящерицами, яичная змея — яйцами птиц, а ужи обычно охотятся на лягушек и мелких рыб. Спаривание, как правило, наблюдается весной. Большинство видов размножаются, откладывая яйца, покрытые кожистой оболочкой, другие — путем яйцеживорождения. В кладке бывает от 2–5 до нескольких десятков яиц, число детенышей обычно не превышает 10–15. Инкубация яиц продолжается от 2–3 недель до 2,0–2,5 месяцев. У живородящих змей беременность длится 2,5–4,0 месяца. Продолжительность жизни различна и составляет от 20 до 40 лет..