Как слелать номер 4,уравнение
Алгебра
Как слелать номер 4,уравнение
Ответ(ы):
Гость:
15-х=8 х=15-8 х=7 Проверка: 15-7=8 8=8
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