Целые значения у ,если 2lt;|у|lt;7
Математика
Целые значения у ,если 2lt;|у|lt;7
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3, 4, 5, 6, -3,-4, -5, -6
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