Целые значения у ,если 2lt;|у|lt;7

Математика
Целые значения у ,если 2lt;|у|lt;7
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
3, 4, 5, 6, -3,-4, -5, -6 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
ЧЕБУРАШКА КУПИЛ ЯЩИК АПЕЛЬСИНОВ. АПЕЛЬСИНЫ В НЕМ ВЫЛОЖЕНЫ В ПРЯМОУГОЛЬНИК. ВДОЛЬ ??ОРОТКОЙ СТЕНКИ ЛЕЖАТ 4 АПЕЛЬСИНА, ВДОЛЬ ДЛИННОЙ 6 АПЕЛЬСИНОВ. ЧЕ...
Ответить
Биология
1) почему в природе не бывает вредных организмов? 2) почему важно охранять биологи??еское разнообразие?
Ответить
Математика
Задача для теста? 1)Чему равна площадь парка прямоугольной формы,ширина которого 8 м, а длина 12 м? 96 м, 72 м, 80 м? 2) На площадь прямоугольной ф...
Ответить
Математика
12+3 × (х-1)=0 1-5 × (2-3х)=6
Ответить
Русский язык
Прочитайте фрагмент из "Дневника фокса Микки" Саши Чёрного найдите личные местоимения. Скажите, кто "прячется" за местоимением Я. Как вы об этом до...
Ответить