1) почему в природе не бывает вредных организмов? 2) почему важно охранять биологи??еское разнообразие?

Биология
1) почему в природе не бывает вредных организмов? 2) почему важно охранять биологи??еское разнообразие?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1 каждый организм является частью пищевой цепи, 2 если эту цепь нарушить, то есть уничтожить вид организма, цепочка нарушится, а за ней может исчезнуть биоценоз- совокупность растений и животных, низших организмов
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