Спишите текст,вставляя нужные буквы(сделано).Разбери любую пару одинаково выделе??ных слов по составу (часть речи тоже входит). Намордник Зубы скалил Пёс-бездельник – Зло рычал Весь понедельник. Но явился, К счастью, ...

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Спишите текст,вставляя нужные буквы(сделано).Разбери любую пару одинаково выделе??ных слов по составу (часть речи тоже входит). Намордник Зубы скалил Пёс-бездельник – Зло рычал Весь понедельник. Но явился, К счастью, Вторник И надел Hа пса Намордник. выделинные слова скалил и бездельник

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