Спишите текст,вставляя нужные буквы(сделано).Разбери любую пару одинаково выделе??ных слов по составу (часть речи тоже входит). Намордник Зубы скалил Пёс-бездельник – Зло рычал Весь понедельник. Но явился, К счастью, ...
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Спишите текст,вставляя нужные буквы(сделано).Разбери любую пару одинаково выделе??ных слов по составу (часть речи тоже входит). Намордник Зубы скалил Пёс-бездельник – Зло рычал Весь понедельник. Но явился, К счастью, Вторник И надел Hа пса Намордник. выделинные слова скалил и бездельник
Ответ(ы):
Гость:
Скалил - приставка "с", корень "кал", суффиксы "и" и "л", нулевое окончание, основа "скалил". Бездельник - приставка "без", корень "дель", суффикс "ник", нулевое окончание, основа "бездельник".
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