Образование трех газообразных веществ происходит при разложении: нитрата натрия, гидрокарбоната аммония, хлорида калия, перманганата калия
Химия
Образование трех газообразных веществ происходит при разложении: нитрата натрия, гидрокарбоната аммония, хлорида калия, перманганата калия
Ответ(ы):
Гость:
гидрокарбоната аммония NH4HCO3=NH3+CO2+H2O
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