Образуй и запиши слова, отвечающие на вопросы какой? какая? какое? какие? Образец: Рано – ранний, ранняя, раннее, ранние. Утро – _______________ , _______________ , _______________ , _______________ . Класс – _______________ , ...

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Образуй и запиши слова, отвечающие на вопросы какой? какая? какое? какие? Образец: Рано – ранний, ранняя, раннее, ранние. Утро – _______________ , _______________ , _______________ , _______________ . Класс – _______________ , _______________ , _______________ , _______________ . Весна – _______________ , _______________ , _______________ , _______________ . Длина –

Автор: Гость