Образуй от данных слов глаголы.придумай предложения с этими словами и запиши их.д??журный,учитель

Русский язык
Образуй от данных слов глаголы.придумай предложения с этими словами и запиши их.д??журный,учитель
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дежурный- Дежурить Учитель- Учить. Сегодня в школе меня остановил дежурный. Сегодня в школе мы весело дежурили. Мы любим нашего учителя. Сегодня мы будем учить стихотворение.
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