История 10 Золотой век Екатерины К политике Екатерины II относится ... А)ликвидаци?? гетманства Б)учреждение Сената В)ликвидация патриаршества Г)учреждение Синода
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История 10 Золотой век Екатерины К политике Екатерины II относится ... А)ликвидаци?? гетманства Б)учреждение Сената В)ликвидация патриаршества Г)учреждение Синода
Ответ(ы) на вопрос:
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Ответ: а) Автономию на Украине отменили в 1764 году.
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