История 10 Золотой век Екатерины К политике Екатерины II относится ... А)ликвидаци?? гетманства Б)учреждение Сената В)ликвидация патриаршества Г)учреждение Синода

История
История 10 Золотой век Екатерины К политике Екатерины II относится ... А)ликвидаци?? гетманства Б)учреждение Сената В)ликвидация патриаршества Г)учреждение Синода
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ: а) Автономию на Украине отменили в 1764 году. 
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