Помогите пожалуйста химия 8 класс

Химия
Помогите пожалуйста химия 8 класс
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Изменения свойств химических элементов и их соединений в группах: Сверху вниз в группе радиусы атомов увеличиваются. Внешние электроны все слабее притягиваются к ядру атома; возрастает способность атома отдавать электроны. В связи с этим, в  группах сверху вниз возрастают металлические свойства элементов, усиливаются основные свойства их соединений. 2.Изменения химических свойств элементов и их соединений в периодах: С увеличением заряда ядра атомов в периоде наблюдается  небольшое уменьшение радиуса атомов, увеличивается  число электронов на внешнем энергетическом уровне. В связи с этим, происходит постепенное закономерное изменение свойств элементов и их соединений от металлических к типично неметаллическим. 

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