Помогите пожалуйста химия 8 класс

Гость: Гость:

1. Изменения свойств химических элементов и их соединений в группах: Сверху вниз в группе радиусы атомов увеличиваются. Внешние электроны все слабее притягиваются к ядру атома; возрастает способность атома отдавать электроны. В связи с этим, в группах сверху вниз возрастают металлические свойства элементов, усиливаются основные свойства их соединений. 2.Изменения химических свойств элементов и их соединений в периодах: С увеличением заряда ядра атомов в периоде наблюдается небольшое уменьшение радиуса атомов, увеличивается число электронов на внешнем энергетическом уровне. В связи с этим, происходит постепенное закономерное изменение свойств элементов и их соединений от металлических к типично неметаллическим.