Помогите пожалуйста химия 8 класс
Химия
Помогите пожалуйста химия 8 класс
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Изменения свойств химических элементов и их соединений в группах: Сверху вниз в группе радиусы атомов увеличиваются. Внешние электроны все слабее притягиваются к ядру атома; возрастает способность атома отдавать электроны. В связи с этим, в группах сверху вниз возрастают металлические свойства элементов, усиливаются основные свойства их соединений. 2.Изменения химических свойств элементов и их соединений в периодах: С увеличением заряда ядра атомов в периоде наблюдается небольшое уменьшение радиуса атомов, увеличивается число электронов на внешнем энергетическом уровне. В связи с этим, происходит постепенное закономерное изменение свойств элементов и их соединений от металлических к типично неметаллическим.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Напишите пожалуйста объяснительную в ДЕЛОВОМ стиле!Дам много баллов за хорошие о??веты! Желательно с какой нибудь причиной,например:опоздание,не ...
Математика
Математика