Образуйте краткие формы прилагательных. Составьте предложения. Хитрый, горелый, ??ранжевый, острый, достойный, бордовый, саврасый, трудный, сиреневый, злой, запоздалый, бредовый, проливной, разливной, карий, отсталый, комичный,...

Русский язык
Образуйте краткие формы прилагательных. Составьте предложения. Хитрый, горелый, ??ранжевый, острый, достойный, бордовый, саврасый, трудный, сиреневый, злой, запоздалый, бредовый, проливной, разливной, карий, отсталый, комичный, человеческий, вороной, синий, красный, свободный, кислый, тухлый, дотошный.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Хитер, горел, остер, достоин, труден, зол, комичен, человечен, свободен, дотошен у остальных качественных прилагательных краткой формы нет
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