Образуйте от данных глаголов однокоренные глаголы в неопределенной форме при помощи приставок. Образец: Сказать- рассказать, пересказать. Данные глаголы: Читать, ехать, просить,звонить,ходить,хвалить,работать. По 2 глагола неоп...
Русский язык
Образуйте от данных глаголов однокоренные глаголы в неопределенной форме при помощи приставок. Образец: Сказать- рассказать, пересказать. Данные глаголы: Читать, ехать, просить,звонить,ходить,хвалить,работать. По 2 глагола неопределенной формы к каждому данному глаголу. 10 баллов! Больше не ставиться! Поставила бы 100! Помогите пожалуйста!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Читать-прочитать-перечитать,ехать-переехать-приехать,просить-попросить-запросить,звонить-позвонить-зазвонить,ходить-переходить-заходить,хвалить-похвалить-перехвалить,работать-поработать-переработать.Всё!
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