Образуйте от данных глаголов однокоренные глаголы в неопределенной форме при помощи приставок. Образец: Сказать- рассказать, пересказать. Данные глаголы: Читать, ехать, просить,звонить,ходить,хвалить,работать. По 2 глагола неоп...

Русский язык

Образуйте от данных глаголов однокоренные глаголы в неопределенной форме при помощи приставок. Образец: Сказать- рассказать, пересказать. Данные глаголы: Читать, ехать, просить,звонить,ходить,хвалить,работать. По 2 глагола неопределенной формы к каждому данному глаголу. 10 баллов! Больше не ставиться! Поставила бы 100! Помогите пожалуйста!

Автор: Гость