Решить уравнение (х-1):3= (20-2х):3
Математика
Решить уравнение (х-1):3= (20-2х):3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(х - 1) / 3 = (20 -2х) / 3 х - 1 = 20 - 2х х + 2х = 20 + 1 3х = 21 х = 21/3 х = 7
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