Определите начальную форму слов Злиться , гнётся , маяться , кается , лается , бьёт??я , боится , льётся , вьётся , пьётся , поётся , рвётся , даётся , дуется , доится , жуётся , жмётся , шьётся .

Гость: Гость:

Нач.форма (что делать? что сделать?) злиться - н.ф. (что делать?) гнется-гнуться маяться - н.ф. кается - каяться лается - лаяться бьется - биться боится - бояться льется - литься вьётся - виться пьется - пить поется -петь рвется - рваться дается - дать дуется - дуть доится - доить жуется- жевать жмется- жать шьется - шить.