Определите начальную форму слов Злиться , гнётся , маяться , кается , лается , бьёт??я , боится , льётся , вьётся , пьётся , поётся , рвётся , даётся , дуется , доится , жуётся , жмётся , шьётся .
Русский язык
Определите начальную форму слов Злиться , гнётся , маяться , кается , лается , бьёт??я , боится , льётся , вьётся , пьётся , поётся , рвётся , даётся , дуется , доится , жуётся , жмётся , шьётся .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нач.форма (что делать? что сделать?) злиться - н.ф. (что делать?) гнется-гнуться маяться - н.ф. кается - каяться лается - лаяться бьется - биться боится - бояться льется - литься вьётся - виться пьется - пить поется -петь рвется - рваться дается - дать дуется - дуть доится - доить жуется- жевать жмется- жать шьется - шить.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
1)По улице шёл милиционер с собакой.Она немного прихрамывала.Когда она остановила??ь,я подошёл к ним.Милиционер заметил,что я заинтерисовался собак...
Русский язык
Придумай и запиши по три предложения так, что бы союз А соединял простые предложения в составе сложного.
Русский язык
Русский язык
Проверьте пожалуйста на ошибки надо было самому сочинить В лесу сидел маленьки?? мишка. Он очень милый, добрый, его глаза смотрели словно в душ...
Математика