Образуйте от данных ниже глаголов и напишите страдательные причастия прошедшего времени; выделите суффиксы. Опрокинуть, согреть, пришить, раскрыть, приколоть, размолоть, разуть, начать, сжать, отпереть (отпер), затереть (затёр...
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Образуйте от данных ниже глаголов и напишите страдательные причастия прошедшего времени; выделите суффиксы. Опрокинуть, согреть, пришить, раскрыть, приколоть, размолоть, разуть, начать, сжать, отпереть (отпер), затереть (затёр), услышать, затеять, рассмотреть, вывести (выведу), отгрызть, привлечь, выжечь (выжгу), сгрести (сгребу), вывезти, приобрести (приобрету), поразить, выкрасить, огородить, осудить, захватить, просветить, отпустить, пригвоздить, купить, проявить, провертеть.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Опрокинуть-опрокинутый(суффикс-т), согреть-согретый(суффикс-т), пришить-пришитый(суффикс-т), раскрыть-раскрытый(суффикс-т), приколоть-приколотый(суффикс-т), размолоть-размолотый(суффикс-т), разуть-разутый(суффикс-т), начать-начатый(суффикс-т), сжать-сжатый(суффикс-т), отпереть (отпер)-отпертый(суффикс-т), затереть (затёр)-затёртый(суффикс-т), услышать-услышанный(суффикс-нн), затеять-затеянный(суффикс-нн), рассмотреть-рассмотренный(суффикс-енн), вывести (выведу)-выведенный(суффикс-енн), отгрызть-отгрызенный(суффикс-енн), привлечь-привлеченный(суффикс-енн), выжечь (выжгу)-выжженный(суффикс-енн), сгрести (сгребу)-сгребенный(суффикс-енн), вывезти-вывезенный(суффикс-енн), приобрести (приобрету)-приобретенный(суффикс-енн), поразить-пораженный(суффикс-енн), выкрасить-выкрашенный(суффикс-енн), огородить-огороженный(суффикс-енн), осудить-осуждённый(суффикс-ённ), захватить-захваченный(суффикс-енн), просветить-просветлённый(суффикс-ённ), отпустить-отпущенный(сууфикс-енн), пригвоздить-пригвождённый(суффикс-ённ), купить-купленный(суффикс-енн), проявить-проявленный(суффикс-енн), провертеть-проверченный(суффикс-енн).
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