Образуйте от данных ниже глаголов и напишите страдательные причастия прошедшего времени; выделите суффиксы. Опрокинуть, согреть, пришить, раскрыть, приколоть, размолоть, разуть, начать, сжать, отпереть (отпер), затереть (затёр...

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Образуйте от данных ниже глаголов и напишите страдательные причастия прошедшего времени; выделите суффиксы. Опрокинуть, согреть, пришить, раскрыть, приколоть, размолоть, разуть, начать, сжать, отпереть (отпер), затереть (затёр), услышать, затеять, рассмотреть, вывести (выведу), отгрызть, привлечь, выжечь (выжгу), сгрести (сгребу), вывезти, приобрести (приобрету), поразить, выкрасить, огородить, осудить, захватить, просветить, отпустить, пригвоздить, купить, проявить, провертеть.

Автор: Гость