Образуйте от глаголов страдательные причастия прошедшого времени Разбудить, бр??сить, измельчить, Приглушить, одеть, понять, сжать, разбить

Русский язык
Образуйте от глаголов страдательные причастия прошедшого времени Разбудить, бр??сить, измельчить, Приглушить, одеть, понять, сжать, разбить
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
разбуженный, брошенный измельченный приглушенный одетый понятый сжатый разбитый
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