Образуйте от глаголов страдательные причастия прошедшого времени Разбудить, бр??сить, измельчить, Приглушить, одеть, понять, сжать, разбить
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Образуйте от глаголов страдательные причастия прошедшого времени Разбудить, бр??сить, измельчить, Приглушить, одеть, понять, сжать, разбить
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
разбуженный, брошенный измельченный приглушенный одетый понятый сжатый разбитый
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