Обыкновенная Дробь 5904 в числителе и 6888 в знаменателе сократите пожалуйста максим??льно сократите !
Математика
Обыкновенная Дробь 5904 в числителе и 6888 в знаменателе сократите пожалуйста максим??льно сократите !
Ответ(ы):
Гость:
5904/6888=6/7 подробно смотри во вложении
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