Обыкновенная Дробь 5904 в числителе и 6888 в знаменателе сократите пожалуйста максим??льно сократите !

Математика

Обыкновенная Дробь 5904 в числителе и 6888 в знаменателе сократите пожалуйста максим??льно сократите !

Автор: Гость