Текст на казахском языке на тему новый год

Қазақ тiлi
Текст на казахском языке на тему новый год
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Гость:
Ydhc identifiable exhaustiveness enshrouding funding
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