Напишите пожалуйста сочинение на казахском про любимый вид спорта любой.

Қазақ тiлi
Напишите пожалуйста сочинение на казахском про любимый вид спорта любой.
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