Ребят помогите с Алгеброй представьте выражение в виде многочлена стандартного вида пример: (m- 3) (m в квадрате +3m +9)заранее срасибо

Алгебра

Ребят помогите с Алгеброй представьте выражение в виде многочлена стандартного вида пример: (m- 3) (m в квадрате +3m +9)заранее срасибо

Автор: Гость