Ребят помогите с Алгеброй представьте выражение в виде многочлена стандартного вида пример: (m- 3) (m в квадрате +3m +9)заранее срасибо

Алгебра
Ребят помогите с Алгеброй представьте выражение в виде многочлена стандартного вида пример: (m- 3) (m в квадрате +3m +9)заранее срасибо
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
(m-3)(m^2+3m+9), m^3+3m^2+9m-3m^2-9m-27, m^3-27, m=+3. Ответ: 3.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Каковы были планы воюющих сторон на 1942году? в чем причины неудач Красной армии в К??ыму и под Харьковым?
Ответить
Английский язык
Надо вставить пропущенные слова am, is, are, can, has. ............Tiny got many English books -yes,a lot of books.
Ответить
Русский язык
Батончик бутончик кувшинчик апельсинчик мандаринчик помидорчик лимончик бараба??чик блинчик супчик какие из этих слов словарные
Ответить
Русский язык
Составить предложения со словами гремел гремела гремело стоял стояла стояло
Ответить
Русский язык
На какие вопросы отвечает наречие
Ответить