Ребят помогите с Алгеброй представьте выражение в виде многочлена стандартного вида пример: (m- 3) (m в квадрате +3m +9)заранее срасибо
Алгебра
Ребят помогите с Алгеброй представьте выражение в виде многочлена стандартного вида пример: (m- 3) (m в квадрате +3m +9)заранее срасибо
Ответ(ы):
Гость:
(m-3)(m^2+3m+9), m^3+3m^2+9m-3m^2-9m-27, m^3-27, m=+3. Ответ: 3.
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