Надо вставить пропущенные слова am, is, are, can, has. ............Tiny got many English books -yes,a lot of books.

Английский язык
Надо вставить пропущенные слова am, is, are, can, has. ............Tiny got many English books -yes,a lot of books.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Я Думаю, что has, вроде правильно
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Батончик бутончик кувшинчик апельсинчик мандаринчик помидорчик лимончик бараба??чик блинчик супчик какие из этих слов словарные
Ответить
Русский язык
Составить предложения со словами гремел гремела гремело стоял стояла стояло
Ответить
Русский язык
На какие вопросы отвечает наречие
Ответить
Қазақ тiлi
Помогите!!! Ответе на вопросы!!!
Ответить
Биология
Почему семена одних растений можно сеять, как только сойдет снег, а семена других ??астений - значительно позднее?
Ответить