Надо вставить пропущенные слова am, is, are, can, has. ............Tiny got many English books -yes,a lot of books.
Английский язык
Надо вставить пропущенные слова am, is, are, can, has. ............Tiny got many English books -yes,a lot of books.
Ответ(ы):
Гость:
Я Думаю, что has, вроде правильно
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