Составить предложения со словами гремел гремела гремело стоял стояла стояло
Русский язык
Составить предложения со словами гремел гремела гремело стоял стояла стояло
Ответ(ы):
Гость:
Гремел гром,гремела молния,гремело небо,стоял холод,стояла жара,стояло дерево
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Қазақ тiлi
Биология
Почему семена одних растений можно сеять, как только сойдет снег, а семена других ??астений - значительно позднее?
Математика
Найдите значение выражения : 7(в квадрате) -5(в квадрате) + (7 + 5)(в квадрате) Проверьте правильно я сделал 49 - 25 + 24 = 48 ?