Составить предложения со словами гремел гремела гремело стоял стояла стояло

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Составить предложения со словами гремел гремела гремело стоял стояла стояло
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Гость:
Гремел гром,гремела молния,гремело небо,стоял холод,стояла жара,стояло дерево
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