Поршень двигателя автомобиля совершил за 30 секунд 600 колебаний. определите частоту период его колебаний

Физика
Поршень двигателя автомобиля совершил за 30 секунд 600 колебаний. определите частоту период его колебаний
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Период: T= t/ N= 30/600=0,05 Секунд частота: V=N/t=600/30=20 Гц ВОТ И ВСЕ¡¡¡¡¡!!!!!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Выпишите пары взаимно обратных чисел 9 и 1/9, 7/7 и 1, 5/6 и 6/7, 1/10 и 10
Ответить
Русский язык
Мягкий знак обозначает грамматическую форму слова: а) октябрьский, бульон в) просьба, сколько с) семья, банька д) брошь, глушь е) соль, и...
Ответить
Русский язык
Помогите написать план изложения .
Ответить
Русский язык
В каком предложении вместо слова БЕЗОБИДНЫЙ нужно использовать НЕОБИДЧИВЫЙ? 1) з??ведующий отделением часто отчитывал нас без всяких оснований, н...
Ответить
Математика
Помогите решить 4у+18=3у-15 , 3(2х-12)=4х-6 ,(6х+1)-(3-2х)=14
Ответить