Поршень двигателя автомобиля совершил за 30 секунд 600 колебаний. определите частоту период его колебаний
Физика
Поршень двигателя автомобиля совершил за 30 секунд 600 колебаний. определите частоту период его колебаний
Ответ(ы):
Гость:
Период: T= t/ N= 30/600=0,05 Секунд частота: V=N/t=600/30=20 Гц ВОТ И ВСЕ¡¡¡¡¡!!!!!
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