Мягкий знак обозначает грамматическую форму слова: а) октябрьский, бульон в) просьба, сколько с) семья, банька д) брошь, глушь е) соль, июлбский

Русский язык

Мягкий знак обозначает грамматическую форму слова: а) октябрьский, бульон в) просьба, сколько с) семья, банька д) брошь, глушь е) соль, июлбский

Автор: Гость