Мягкий знак обозначает грамматическую форму слова: а) октябрьский, бульон в) просьба, сколько с) семья, банька д) брошь, глушь е) соль, июлбский

Русский язык
Мягкий знак обозначает грамматическую форму слова: а) октябрьский, бульон в) просьба, сколько с) семья, банька д) брошь, глушь е) соль, июлбский
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Автор: Гость
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Гость:
Вариант Д. Мягкий знак указывает на 3 склонение существительных
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