Какие обязательства сторон, которые вытекают из трудового договора?

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Просто Ваш преподаватель хочет, чтобы Вы творчески подошли к дипломной работе, а не переписывали сухие строки из ТК. К примеру, в ТК РФ не говорится о том, что работник ИМЕЕТ ПРАВО отказаться от выполнения работы, даже обусловленной трудовым договором, если работодатель (представитель работодателя) не обеспечил работника необходимым материалом или инструментами до момента их предоставления, так как трудовые отношения предусматривают встречные обязательства. Данное право вытекает из статьи 328 ГК РФ, во 2 пункте которой сказано, что «в случае непредоставления обязанной стороной обусловленного договором исполнения обязательства либо наличия обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что такое исполнение не будет произведено в установленный срок, сторона, на которой лежит встречное исполнение, вправе приостановить исполнение своего обязательства либо отказаться от исполнения этого обязательства ...». Если работодатель обеспечил работника материалом, в количестве, не достаточном для окончания выполнения работ или невозможности выполнения работ в полном объеме, работник также вправе приостановить работу до предоставления всего недостающего для окончания выполнения работы: «Если обусловленное договором исполнение обязательства произведено не в полном объеме, сторона, на которой лежит встречное исполнение, вправе приостановить исполнение своего обязательства или отказаться от исполнения в части, соответствующей непредоставленному исполнению» . При этом работодатель не вправе за отказ или приостановление выполнения работ наложить на работника дисциплинарное взыскание, так как согласно статье 405 ГК РФ должник не считается просрочившим, пока обязательство не может быть исполнено вследствие просрочки кредитора. А наложение дисциплинарного взыскания предусматривает вину работника, но, поскольку вины работника нет, то и наказывать его работодатель не вправе. Видимо, именно такие моменты и имел в виду преподаватель, желая, чтобы Вы из текста ТК РФ извлекли информацию, которая скрывается между строк, так как непосредственно в ТК говорится лишь об обязанности работодателя обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей, но из этого вытекает право работника на отказ от работы, если работодатель не исполнил своих встречных обязательств по обеспечению выполнения этой работы. Кстати, при рассмотрении статей 21 и 22 ТК РФ о правах и обязанностях сторон трудового договора, Вы вполне можете упомянуть и то, о чем я Вам написал выше, а можете копнуть и глубже, рассмотрев также и другие обязанности сторон трудовых отношений при оформлении и заключении трудового договора.