В чем отличие религии древних евреев от религии древних греков? нужно очень срочн??
История
В чем отличие религии древних евреев от религии древних греков? нужно очень срочн??
Ответ(ы):
Гость:
у евреев религия иудейская а у египтян многобожие религия
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