Решить задачу каждый день читать по 15 страниц. Сколько страниц можно прочитать за 2 недели

Математика
Решить задачу каждый день читать по 15 страниц. Сколько страниц можно прочитать за 2 недели
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
нужно 15 страниц умножить на 14 дней
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