Помогите с вопросамииии!!! 1. Какие державы лидировали на международной арене во второй половине 17-18 веке? 2. Что подразумевается под «закатом Вестфальской системы »? 3. Какие новые черты приобретает монархия в 18 веке?

История
Помогите с вопросамииии!!! 1. Какие державы лидировали на международной арене во второй половине 17-18 веке? 2. Что подразумевается под «закатом Вестфальской системы »? 3. Какие новые черты приобретает монархия в 18 веке?
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Ответ(ы):
Гость:
Франция была сильнейшей державой, Австрия, Швеция, Англия, Голландия
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