Помогите с вопросамииии!!! 1. Какие державы лидировали на международной арене во второй половине 17-18 веке? 2. Что подразумевается под «закатом Вестфальской системы »? 3. Какие новые черты приобретает монархия в 18 веке?

История

Помогите с вопросамииии!!! 1. Какие державы лидировали на международной арене во второй половине 17-18 веке? 2. Что подразумевается под «закатом Вестфальской системы »? 3. Какие новые черты приобретает монархия в 18 веке?

Автор: Гость