Для приготовления обеда не хватило ровно 4 литра воды. Ручей с ключевой водой нахо??ится у подножия холма. Есть только два ведра объёмом 5 л и 7 л. Нести наверх лишнюю воду тяжело и незачем. Как с помощью только таких вёдер и ...

Математика

Для приготовления обеда не хватило ровно 4 литра воды. Ручей с ключевой водой нахо??ится у подножия холма. Есть только два ведра объёмом 5 л и 7 л. Нести наверх лишнюю воду тяжело и незачем. Как с помощью только таких вёдер и врытой у ручья большой бочки набрать ровно 4 л воды? Как это сделать с помощью только этих вёдер?

Автор: Гость