Для приготовления обеда не хватило ровно 4 литра воды. Ручей с ключевой водой нахо??ится у подножия холма. Есть только два ведра объёмом 5 л и 7 л. Нести наверх лишнюю воду тяжело и незачем. Как с помощью только таких вёдер и ...
Математика
Для приготовления обеда не хватило ровно 4 литра воды. Ручей с ключевой водой нахо??ится у подножия холма. Есть только два ведра объёмом 5 л и 7 л. Нести наверх лишнюю воду тяжело и незачем. Как с помощью только таких вёдер и врытой у ручья большой бочки набрать ровно 4 л воды? Как это сделать с помощью только этих вёдер?
Ответ(ы):
Гость:
Из 7 в 5, остается 2. Освобождаем 5, переливаем туда 2. Наполняем 7 и доливаем в 5 недостающие там 3. Получилось 4. Несем на кухню нужные 4 л
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