Помогите решить 4у+18=3у-15 , 3(2х-12)=4х-6 ,(6х+1)-(3-2х)=14
Математика
Помогите решить 4у+18=3у-15 , 3(2х-12)=4х-6 ,(6х+1)-(3-2х)=14
Ответ(ы):
Гость:
4y+18=3y-15 4y-3y=15-18 -y=-3 y=3
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