Выпишите пары взаимно обратных чисел 9 и 1/9, 7/7 и 1, 5/6 и 6/7, 1/10 и 10

Математика

Выпишите пары взаимно обратных чисел 9 и 1/9, 7/7 и 1, 5/6 и 6/7, 1/10 и 10

Автор: Гость