Выпишите пары взаимно обратных чисел 9 и 1/9, 7/7 и 1, 5/6 и 6/7, 1/10 и 10
Математика
Выпишите пары взаимно обратных чисел 9 и 1/9, 7/7 и 1, 5/6 и 6/7, 1/10 и 10
Ответ(ы):
Гость:
10/ 10 11 и 11 все это решения
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Математика
Луч OC делит развёрнутый угол AOB на два смежных угла AOC и BOC так, что угол AOC на 30 градусов больше угла BOC.Найдите уголAOC и угол BOC
Русский язык
Укажи падеж имён существительных: Грач полночь пейзаж этаж гуашь тушь меч вещь р??жь мощь корж ковш сушь немощь борщ печь ночь
Русский язык